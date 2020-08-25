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Karşıyaka, Mustafa Değirmenci ile 2 yıl daha
KARŞIYAKA, OYUNCUSU MUSTAFA DEĞİRMENCİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ 2 YIL DAHA UZATTIĞINI AÇIKLADI.
Spor 25.08.2020, 12:34
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Karşıyaka, başarılı oyuncusu Mustafa Değirmenci’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, iç transferde hareketliliğini sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu Mustafa Değirmenci ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. İzmir ekibi, yapılan bu anlaşmanın camiaya ve futbolcuya hayırlı olmasını diledi.
2016 yılında Karşıyaka’da profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar yeşil-kırmızılı formayla toplamda 74 resmi maça çıktı. Değirmenci, bu maçlarda 2 gol, 1 asitlik performans sergiledi.
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