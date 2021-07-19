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Karşıyaka, Mustafa Aşan ve Mehmet Aksoy’la sözleşme yeniledi

Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık, kaleci Mehmet Aksoy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Spor 19.07.2021, 11:51
Karşıyaka, Mustafa Aşan ve Mehmet Aksoy’la sözleşme yeniledi
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Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık, kaleci Mehmet Aksoy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Karşıyaka, iç transferde 2 futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı ekip, sözleşmeleri sona eren takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık, kaleci Mehmet Aksoy ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

2014 yılından itibaren yeşil-kırmızılı formayı giyen merkez orta saha oyuncusu ve takım kaptanı Mustafa Aşan, Karşıyaka formasıyla 189 maça çıkmış ve bu maçlarda 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Karşıyaka altyapısından yetişen ve 2016-2017 sezonundan itibaren A takım kadrosunda bulunan 23 yaşındaki kaleci Mehmet Aksoy ise yeşil-kırmızılı formayla toplamda 12 maçta sahada yer aldı.
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