Karşıyaka, ikinci yarı açıldı

Karşıyaka, TFF 3. Lig’in 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-0 yenerek 3 puanı aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Polat Abay’ın 68. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde Çatalcaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın kinci yarısında oyuna dahil olan Polat Abay, 68. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede kırmızı kart gördü ve takımını 1 kişi eksik bıraktı. Müsabakanın 81. dakikasında oyuna yine 46. dakikada dahil olan Fatih Taşdelen uzaktan attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Oyuna müdahale etmeye devam eden Erman Güracar, dakikalar 90+3 gösterdiğinde sahaya genç golcü Mustafa Durgun’u sürdü. 19 yaşındaki oyuncu, 1 dakika sonra farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti ve müsabakadaki son sözü söyledi. Karşıyaka 2-0’lık net bir galibiyetle hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.