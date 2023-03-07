Karşıyaka evinde çok farklı

Karşıyaka, ligde bu sezon evinde oynadığı son 7 maçta kaybetmezken sadece 2 maçta berabere kaldı. Böylece Kaf-Kaf, toplayabileceği 21 puanın 17’sini kazanmış oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon iç sahada farkını göstermeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, ligin ilk haftalarında evinde Belediye Derincespor ve Kelkit Belediye Spor’a mağlup olurken, Şile Yıldızspor ile de berabere kalarak iç sahada kötü bir grafik çizmişti. Daha sonra toparlayan İzmir temsilcisi, evinde oynadığı son 7 maçta Amasyaspor (2-0), Çatalcaspor (2-0), Yeni Mersin İdan Yurdu (0-0), Elazığspor (0-0), Nevşehir Belediyespor (4-2), 1922 Konyaspor (2-0) ve Hacettepe 1945 (3-0) müsabakalarını kaybetmeyerek 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Kaf-Kaf böylece toplayabileceği 21 puanın 17’sini de kazanmış oldu.

Öte yandan Karşıyaka, gelecek hafta birebir rakip olan Karaköprü Belediyespor’la kritik bir maça çıkacak. Kazanan takım zirveye iyice yaklaşırken kaybeden ise play-off hattındaki yerini zora sokacak.