Kars 36 Spor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda oynayacağı Diyarbekir Spor maçının hazırlıklarını tamamlandı. Yeşil beyazlı ekip, yarın Diyarbakır’a hareket edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda perşembe günü deplasmanda Diyarbekir Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Erkan Aydın da izledi.

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Teknik Direktör Çelik, Diyarbakır’dan tur atlayarak döneceklerini söyledi. Çelik, “İnşallah perşembe günü Diyarbekir Spor ile Diyarbakır’da Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz 2017’de başardığımız gibi beşinci turlara çıktığımız gibi hedefimiz bu, söz veriyorum. Biz buradan Diyarbekir Spor’u elemek için gidiyoruz. Sırf Türkiye Kupası’na katılmak için gitmiyoruz. Kesinlikle elemek için gidiyoruz. Orada elimizden gelen en güzelini, en verimlisini, en istikrarlısını yapmaya çalışacağız” dedi.

15 gündür mücadeleye hazırlandıklarını ifade eden yeşil-beyazlı takımın kaptanı Serkan Ersöyleyen, “15 gündür hazırlanıyoruz. İyi bir ortamımız var, genç bir ekip var. Çok iyi hazırlandık. Bu turu geçeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır’a gidecek.