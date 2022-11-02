Kars 36 Spor başkanı ve yönetimi istifa etti

Kars 36 Spor Başkanı Erkan Aydın ve yönetimi görevlerinden istifa etti.

Başkan Erkan Aydın, hafta sonu oynanacak olan Kars 36 Spor Bahcecik Spor karşılaşmasını sonuna kadar takım yanında olacağını, karşılaşmanın ardından kulüple bütün bağlantılarını keseceklerini belirtti. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. grup takımlarından Kars 36 Spor, üst üst aldığı kötü sonuçlar ve kulüpte yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı kapılarına kilit vurmaya hazırlanıyor.

Elektrik borçlarından dolayı elektrikleri kesik olan, kaloriferleri yanmayan ve sporcuları geceleri soğuktan dolayı kentteki otellerde konaklayan yeşil-beyazlı ekipte Başkan Erkan Aydın, Kars Spor Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada, "2021 Nisan ayından beri yapmış olduğum kulüp başkanlığı görevimi elim ve gücümün yettiği kadarıyla bugüne kadar getirdim. Takımımızı şehrimizi temsil edebilme adına tüm imkanlarımızı kullanarak bugüne kadar yapmış olduğumuz görevimizi bu saat itibariyle bıraktığımı tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum" dedi.

"Bırak diyenlerin önünü açtım, buyurun kulübe sahip çıkın"

Kendilerinin başarısız olması için ellerinden gelen her şeyi yapanlara seslenen Aydın, "Hani cadde de, sokakta, tribünde, sporcularımızı ıslıklayan, yuhalayan, bırakın gidin diyen arkadaşlarımıza şimdi sesleniyoruz. Bu saat itibari ile kulüp başkanlığını bıraktım. Yalnızca vicdanımız el vermediği için pazar günü evimizde oynayacağımız maçtan sonra adı da ’veda’ olacaksa, veda maçımız olacaktır. Maç bitiminden sonra kulüple hiçbir bağımızın kalmayacağını buradan duyuruyorum" diye konuştu.

Öte yandan Erkan Aydın’ın istifa etmesiyle birlikte Kars 36 Spor başkanlığına kimin adayı olacağı merak ediliyor. Başkanlığına talip olan çıkmadığı takdirde sporcular, kulüpten ayrılacak. Sporcularında kentten ayrılmasıyla birlikte yeşil beyazlı ekip, BAL karşılaşmalarına çıkamadığı için cezalı duruma düşecek.