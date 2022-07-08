banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Karol Angielski: "Çok mutluyum"

DG Sivasspor’un yeni transferi Karol Angielski, mutlu olduğunu belirterek, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

Spor 08.07.2022, 17:02
Karol Angielski: "Çok mutluyum"

DG Sivasspor’un yeni transferi Karol Angielski, mutlu olduğunu belirterek, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" dedi.

Sivasspor’da yeni transfer Polonyalı golcü futbolcu Karol Angielski, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivasspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" diye konuştu. Transfer sürecinde Türkiye’de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Karol, "Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı" dedi.

Takımın bu sezon da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Polonyalı futbolcu, "Gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu