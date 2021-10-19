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Karim Benzema Mahkemede Yargılanacak!

Takım arkadaşı Valbuena'ya kasetle şantaj yaptığı iddiasıyla yaklaşık 5 yıl Fransa Milli Takımı'ndan dışlanan Benzema için karar zamanı geldi çattı. Yarın Versailles Ceza Mahkemesi'nde Benzema ve beraberindeki 4 kişi yargılanacak. Hakkında 5 yıl hapis cezası istenen Benzema'nın mahkemeye gelip gelmeyeceği belli değil. Bu olay Benzema'nın itibarına büyük zarar verdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu şantaj mağduru Valbuena, mahkemede olacak.

Spor 19.10.2021, 10:18
Karim Benzema Mahkemede Yargılanacak!

Spor dünyasını sarsan kasetle şantaj olayında büyük duruşma yarın. Skorer'de yer alan habere göre; daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.

Benzema'ya hapis yolu! Kaset şantajı davasında karar zamanı

MAHKEME YARIN

Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Karim Benzema hapse! Kaset şantajı kariyerini yaktı

İZİN ALDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu  Mathieu Valbuena'nın Olympiakos yönetiminden izin aldı. Şantaj mağduru Valbuena, mahkemede bizzat yer alacak.

150 BİN EURO

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmiş, arkasından Benzema çıktığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ertelenen duruşmalar sonunda nihai karar yarın belli olacak.

Karim Benzema hapse! Kaset şantajı kariyerini yaktı

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