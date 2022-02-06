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Karatenin şampiyonları Kocaeli’de belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi. 2 dalda 12 sıklette yapılan müsabakaların neticesinde 48 sporcu, dereceye girerek madalya kazandı.

Spor 06.02.2022, 12:17
Karatenin şampiyonları Kocaeli’de belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi. 2 dalda 12 sıklette yapılan müsabakaların neticesinde 48 sporcu, dereceye girerek madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları son gününde; Kadın Kumite 50 kilo ve 55 kilo eleme ile röpresaj müsabakaları, Kadın ve Erkek Ferdi Kata Elemeleri ile 3’üncülük maçlarının ardından yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonada 2 dalda 12 sıklette yapılan müsabakaların neticesinde 48 sporcu dereceye girerek, madalya kazandı.

Şans vermeden şampiyon oldular

41 ilden 159 kulüp ve 227’si kadın toplam 486 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde Kadınlar Kumite 50 kilo İstanbul’dan Serap Özçelik Arapoğlu, Kumite 55 kilo Kocaeli’den Tuba Yakan, Bayan Ferdi Kata İstanbul’dan Dilara Bozan ile Erkek Ferdi Kata İstanbul’dan Ali Sofuoğlu rakiplerine geride bırakarak şampiyon oldu.

Eltemur kardeşler

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününe Eltemur kardeşler damga vurdu. Türk karatesinin tecrübeli isimlerinden Erman Eltemur 75 kiloda bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken, kız kardeşi Eda Eltemur da kariyerinin ilk büyükler altın madalyasını kazandı. Avrupa gençler şampiyonu Sudenur Aksoy ile geçen yılın Avrupa üçüncüsü Eda Eltemur arasındaki final ise adeta nefes kesti. Sudenur Aksoy karşısında son 16 saniyeye geride giren Eltemur, maçın son bölümünde aldığı ippon ve yuko puanları ile rakibini 10-9 yenerek kariyerinde ilk kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Eray Şamdan 14’üncü Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Eray Şamdan, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda da ipi göğüslemeyi başardı. Kazandığı bu başarıyla Şamdan, toplamda 14’üncü Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde farklı sıkletlerden sporcuların yarıştığı Erkekler Kumite 60 kilo kategorisinde Eray Şamdan, finalde Ankara’dan Burak Özdemir’i mağlup etmişti.

Kağıtsporlu Yakan, kariyerine bir kez daha Türkiye şampiyonluğu ekledi

Karate Şampiyonası’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli karateci Tuba Yakan adını bir kez daha Türkiye şampiyonluğuna yazdırmayı başardı. Kadınlar 55 kiloda kariyerinde Avrupa şampiyonluğu da bulunan Yakan, ilk turda Ezgi Doğan, ikinci turda Beyza Nur Akgülü, üçüncü turda ise Umay Uygur’u yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında bu kez yine Kocaeli’den Gülsen Demirtürk’ü geçerek adını grup şampiyonu olarak finale yazdırmayı bildi. Final maçında Sakarya’dan rakibi Zümra Rezzan İm’i de mağlup eden Tuba Yakan, kariyerine bir Türkiye şampiyonluğu daha yazdırdı.

Dereceye girenlere madalya

Dereceye girenlere madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Adnan Şamdan, Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Albayrak Şengüloğlu ile Sakarya İl Emniyet Müdürü ve TKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya verdi.

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