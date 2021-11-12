Karate Milli Takımı, Dubai’ye ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak Karate Milli Takımı, Dubai’ye gitti. Kafileyi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak Karate Milli Takımı, Dubai’ye gitti. Kafileyi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.
Dubai’de 16 Kasım’da başlayacak Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak Karate Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı. Cuma gecesi erken saatlerde Dubai Uluslararası Havalimanı’na inen kafileyi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç karşıladı.
Kafileyle birlikte Dubai’ye gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, 16-21 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası’nda milli takımın son yıllardaki başarılı performansını devam ettireceğine inandığını söyledi. Sporcuların Kocaeli ve Antalya’da yaptıkları kamplarla şampiyonaya hazırlandığını vurgulayan Başkan Kör, "Kafile çok verimli bir kamp dönemi geçirdi. Dubai’de bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tek üzüntümüz Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020 ve dünya üçüncüsü Uğur Aktaş’ın sakatlığı oldu. Uğur’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.
Karate Milli Takımı, Dubai’deki ilk antrenmanını cuma akşamı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Hamdan Spor Salonu’nda yaptı.
Dünya Şampiyonası’na giden Karate Milli Takımı’nın kadrosu şu şekilde:
Kata
Erkekler Kata: Ali Sofuoğlu
Kadınlar Kata: Damla Türemen
Erkekler Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kadınlar Takım Kata: Damla Türemen, Damla Pelit, Peri Koyuncu
Kumite
Kadınlar 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kadınlar 55 kg: Umay Uygur
Kadınlar 61 kg: Merve Çoban
Kadınlar 68 kg: Eda Eltemur
Kadınlar +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler 60 kg: Eray Şamdan
Erkekler 67 kg: Burak Uygur
Erkekler 75 kg: Eren Akkurt
Erkekler 84 kg: Samed Gök
Erkekler +84 kg: Rıdvan Kaptan
Kadınlar Takım Kumite: Tuba Yakan, Merve Çoban, Eda Eltemur, Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler Takım Kumite: Ömer Abdurrahim Özer, Eray Şamdan, Furkan Kayalı, Rıdvan Kaptan, Burak Uygur, Ömer Faruk Arslan, Enes Bulut
Teknik Direktör: İbrahim Erçin
Antrenörler: Cengiz Çınar, Soner Yetgin, Nurkan Kayacık, Ercan İnce, Haldun Alagaş, Zeynel Çelik. Deniz Pekyılmaz