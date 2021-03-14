Karate 1 Premier League’de zirve Türkiye’nin

WOW Convention Center’da düzenlenen Karate 1 Premier League’in üç altın, dört gümüş ve üç bronz madalya kazanan Türkiye genel sıralamada ilk sırayı aldı. Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı organizasyonu altın madalya ile bitirdi.

‘Karatenin Şampiyonlar Ligi’ olarak nitelendirilen Karate 1 Premier League’de Türkiye fırtınası esti. Milli karateciler Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da düzenlenen organizasyonun üç altın, dört gümüş ve üç bronz madalya kazanan Türkiye genel sıralamada ilk sırayı aldı.

Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu ve erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan organizasyonu altın madalya ile tamamladı. 50 kiloda dünya sıralamasında bulunan Avrupa ve dünya şampiyonu Arapoğlu finalde Alman rakibi Shara Hubrich’i 4-2 mağlup ederek zirveye çıktı. Eray Şamdan 60 kilo finalinde Azeri Firdovsi Farzaliyev’i zorlu maç sonunda 1-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı finalde Mısır’ı geçerek şampiyon oldu.

67 kilo finalinde Mısırlı Ali Elsawy karşısında son 6 saniyeye 3-2 önde giren Burak Uygur 3-3 sona eren maçı ilk sayı avantajı rakibinde olduğu için kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Kadınlar +68 kilo finalinde Kazak rakibi Sofya Berultseva karşısında son saniyede vurduğu jodan geri ile üç puan alan ve maçı 4-4’e getiren Meltem Hocaoğlu Akyol rakibine hakem kararıyla 3-2 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar katada Dilara Bozan İspanyol rakiplerine yenilerek, Karate 1 Premier League’yi ikincilikle tamamladı.

Üç bronz madalya

Karate 1 Premier League’de karatecilerimiz üç bronz madalya kazandı. Erkekler katada Azeri Roman Heydarov’u yenen Enes Özdemir ile kadınlar kumite 61 kiloda Ukraynalı Anzhelika Terliuga’yı hakem kararıyla 5-0 mağlup eden Merve Çoban üçüncülük kürsüsüne çıktı. İki Türk takımının buluşmasında Buse Danaman, İdil Polat ve Didem Bakır’ı yenen Ayşe Yılmaz, Hayrünnisa Çiğirdik ve Hazel Balık’tan kurulu Türk takımı ülkemize kadınlar takım katada bronz madalya kazandırdı.

Karate 1 Premier League’de dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan tarafından verildi.