Son Dakika
Karar çıktı: MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK!
TFF'den son dakika seyirci kararı. Yapılan yönetim kurulu toplantısında milli aranın ardından seyircisiz maçlara son veriliyor.
Spor 06.10.2020, 17:38 06.10.2020, 17:41
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Buna göre kulüpler localara kapasitelerince taraftar alabilecek. Ayrıca stadyumlarda da yüzde 10 kapasiteyle seyirci yer alabilecek.
TFF Sağlık Kurulu sezon başında tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci kararı almış ancak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle bu iptal edilmişti.
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|18. Burnley
|3
|0
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|0
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|0
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|5
|9
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|5
|8
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|8
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|3
|7
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|3
|7
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|7
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|5
|7
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|5
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|3
|4
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|5
|4
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|4
|3
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|4
|3
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|5
|2