Karar çıktı: MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK!

Buna göre kulüpler localara kapasitelerince taraftar alabilecek. Ayrıca stadyumlarda da yüzde 10 kapasiteyle seyirci yer alabilecek.

TFF Sağlık Kurulu sezon başında tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci kararı almış ancak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle bu iptal edilmişti.