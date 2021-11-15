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'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
Lille'de son zamanlarda istenmeyen adam haline gelen Burak Yılmaz için Galatasaray nabız yokluyor. Terim'le arası açık olan Burak için kaptan Arda'nın devreye girdiği öğrenildi.
Spor 15.11.2021, 14:58
Geçen sezon Lille şampiyonluğunun en büyük mimarlarından olan Burak, bu sezon hiç beklemediği tepkileri görüyor. Burak'ın bu sezon ıslıklandığı maçlar oldu. Tartışılan isim haline geldi.
YURT DIŞINI DÜŞÜNÜYOR
Burak Yılmaz'ın tercihi Avrupa'da kariyerini sürdürmekten yana. Milli golcüyü isteyen bazı İtalyan takımları da var.
ARDA DEVREYE GİRDİ
Net bir golcü ihtiyacı olan Galatasaray'ın gündemine Burak ismi geldi. Kaptan Arda'nın, Burak'la arası açık olan Fatih Terim'i bu konuda yumuşattığı belirtildi. Yardımcı antrenör Selçuk İnan da Burak transferine olumlu bakıyor.
DEVRE ARASI GÖRÜŞECEKLER
Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Fatih Terim'in bir görüşme yapacağı aktarıldı.