Karagümrük’ten hakem tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’e penaltı atışları sonrası 4-3 mağlup olup elenmesinin ardından, Teknik Direktör Andrea Pirlo hakem kararlarına tepki göstererek, basın toplantısına katılmadı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük, normal süresi 2-2 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Başakşehir’e 4-3 yenilerek kupaya veda etti. Mücadele sonrası Karagümrük cephesi hakemlere tepki gösterdi. Bu neticede Teknik Direktör Andrea Pirlo, basın toplantısına katılmadan stadı terk etti.