Karagümrük’te tek hedef 3 puan

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 36. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak. Kırmız-siyahlılar, ligde yakaladığı 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00’da Göztepe’yi konuk edecek. Süper Lig’de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karagümrük, rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. İstanbul temsilcisi, ligde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 53 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet ile aldığı 28 puanla 19. basamakta bulunuyor.

Süper Lig’de 12. randevu

İki ekip, Süper Lig’de daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Karagümrük 4, Göztepe 2 kez sahadan galip ayrılırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda İstanbul temsilcisi 11 kez fileleri havalandırırken, İzmir ekibi de rakibine 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

Pesic, gol krallığı peşinde

Fatih Karagümrük’te Aleksandar Pesic, Süper Lig’in gol kralı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımından kadroya katılan Sırp oyuncu, bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 28 Süper Lig müsabakasında 14 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Sakatlık dönemini atlatarak gollerine devam etmeye başlayan 29 yaşındaki oyuncu, sezonu gol kralı olarak bitirmek istiyor.

Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcu ceza sınırında

Karagümrük’te Aleksandar Pesic, Lucas Biglia ve Salih Dursun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Düdük Mustafa Kürşad Filiz’de

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.