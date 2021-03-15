Karagümrük’te Şenol Can dönemi sona erdi

Sivasspor deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyet sonrasında Karagümrük’te Teknik Direktör Şenol Can’la yollar ayrıldı. Maçın hemen ardından alınan bu karara rağmen kulüp resmi açıklama yapmadı.

Süper Lig’in 30. haftasında DG Sivasspor deplasmanına giden ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Karagümrük’te Teknik Direktör Şenol Can’la yollar ayrıldı. Karşılaşmanın hemen ardından yaşanan yol ayrımının ardından kırmızı-siyahlı ekip yeni hoca arayışlarına başladı. Kulislerde Şota Arveladze’nin adı geçse de, şu anda Mert Nobre ve Hüseyin Çimşir’in gündemde olduğu iddia ediliyor. Ancak taraftarlar bu 2 isme karşı tepkili. Kırmızı-siyahlılar, Nobre ve Hüseyin Çimşir’in şu ana kadar gösterdiği performans nedeniyle Karagümrük’te başarılı olamayacağını belirtirken, yabancı hocadan yana tavır koymuş durumda. Teknik Direktör Şenol Can’la yollarını cumartesi günü maçın ardından ayıran yönetim, 48 saat geçmesine karşın şu ana kadar bir herhangi bir açıklama yapmadı.