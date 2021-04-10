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Karagümrük’te Lucas Castro kadrodan çıkarıldı

Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Karagümrük’te, kendisini iyi hissetmeyen yıldız oyuncu Lucas Castro dün gece kadrodan çıkarıldı.

Spor 10.04.2021, 18:35
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Karagümrük’te Lucas Castro kadrodan çıkarıldı

Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Karagümrük’te, kendisini iyi hissetmeyen yıldız oyuncu Lucas Castro dün gece kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Karagümrük’te, hafta içinde yapılan Covid-19 testlerinde Biglia ve Borini’nin sonuçları pozitif olarak açıklanmış ve iki oyuncu takımdan izole edilmişti. Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan ve dün akşam kampa giren kırmızı-siyahlılarda bir son dakika gelişmesi de bir diğer yıldız isim Lucas Castro’dan geldi. Akşam saatlerinde kendisini kötü hissettiğini açıklayan Castro, kamp kadrosundan çıkarılırken vakit kaybetmeden izole edildi. PCR testi yapılan yıldız oyuncunun test sonucu ise henüz çıkmadı. Galatasaray karşısına 3 önemli eksikle çıkan Karagümrük’ün 11’i şu şekilde:

Viviano - Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec - Efe, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Lens - Sobiech.
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