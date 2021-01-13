Son Dakika
Karagümrük’te Erik Sabo dönüyor
Hatayspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart haricinde 3 maç ceza alan Karagümrük’ün Slovak oyuncusu Erik Sabo, cezası bitmesine karşın Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor.
Spor 13.01.2021, 11:50
4
Hatayspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart haricinde 3 maç ceza alan Karagümrük’ün Slovak oyuncusu Erik Sabo, cezası bitmesine karşın Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor.Karagümrük’te Erik Sabo tekrar formasına kavuşuyor. Hatayspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK’ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart dışında 3 maç ceza alan Erik Sabo; Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti. Aldığı ceza nedeniyle maç eksiği oluşan Slovak oyuncu, performans nedeniyle Kocaeli’de oynanan Konyaspor maçının da kadrosuna dahil edilmemişti. Hafta sonunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük’te Erik Sabo’nun kadroya girmesi bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Can, 29 yaşındaki futbolcuya Başkent’te şans vermeyi düşünüyor.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü