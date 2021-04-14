banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Karagümrük'te 6 futbolcunun korona testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Spor 14.04.2021, 16:03 14.04.2021, 16:05
5
Karagümrük'te 6 futbolcunun korona testi pozitif

Koronavirüs nedeniyle kulüplerde oyunculara sık sık testler yapılıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

6 KİŞİ POZİTİF

Karagümrük, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
20°
parçalı az bulutlu