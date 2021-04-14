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Karagümrük'te 6 futbolcunun korona testi pozitif
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.
Spor 14.04.2021, 16:03 14.04.2021, 16:05
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Koronavirüs nedeniyle kulüplerde oyunculara sık sık testler yapılıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.
6 KİŞİ POZİTİF
Karagümrük, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.