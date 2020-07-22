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Karagümrük taraftarından meşale şov
KARAGÜMRÜK TARAFTARI, AKHİSARSPOR MAÇI ESNASINDA STADIN YANINDA YER ALAN EVLERDEN MEŞALE GÖSTERİSİ YAPTI.
Spor 22.07.2020, 21:19 22.07.2020, 23:06
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Karagümrük taraftarı, Akhisarspor maçı esnasında stadın yanında yer alan evlerden meşale gösterisi yaptı.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrüklü taraftarlar takımlarını Akhisarspor karşısında yalnız bırakmadı. Korona virüs dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verirken, meşale gösterisi yaptı.
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