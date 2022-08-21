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Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda

Fatih Karagümrük taraftarı, Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakmazken Süper Lig’de 38 yıl aradan sonra ilk kez deplasman maçında yer aldı.

Spor 21.08.2022, 22:23
Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda

Fatih Karagümrük taraftarı, Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakmazken Süper Lig’de 38 yıl aradan sonra ilk kez deplasman maçında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’a konuk oldu. Bu zorlu mücadelede Karagümrük taraftarı, Vodafone Park’ta takımlarını yalnız bırakmazken, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e çıkan kırmızı-siyahlılarda, taraftarlar deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte 38 yıl aradan sonra Süper Lig’de heyecanı yaşadı.

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