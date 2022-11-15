Karagümrük maçlarını Esenler’de oynayacak

Süper Lig’in ilk yarısında maçlarını Olimpiyat Stadı’nda oynayan Karagümrük, ligin kalanında iç saha karşılaşmalarını Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynayacak.

Süper Lig’de 3 sezondur statsız ve tesissiz olarak mücadele eden Karagümrük, ligin ikinci yarısında maçlarını Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynayacak. Geride kalan ilk 14 haftada iç saha maçlarında rakiplerini Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası’nda boy gösterdiği Kırşehir mücadelesini ise Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynamıştı. Bu ay başında Ankara’da gerçekleşen Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la stat sorunu üzerine sohbet eden Başkan Süleyman Hurma, ligin ikinci yarısı içi bu sorunu da çözmüş oldu. Ligin ikinci yarısında Esenler Erokspor Stadyumu’nu kullanacak olan Karagümrük’te, taraftarların passolig kartlarında da bu doğrultuda düzenlemeye gidilecek.