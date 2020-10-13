banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Maske takmayanlara karantina uygulanacak
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü
Kangal köpeğinin yürek ısıtan görüntüsü

Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

Spor 13.10.2020, 15:04
2
Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2