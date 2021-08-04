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Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor 04.08.2021, 18:13
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Yeni sezonda Galatasaray’ın kadrosunda düşünülmeyen Jimmy Durmaz, Karagümrük’e transfer oldu. İstanbul ekibi sosyal medya hebasından transferi duyurarak, "Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz" denildi.