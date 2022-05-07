Karagümrük - Göztepe maçının VAR’ı Kadir Sağlam

Fatih Karagümrük’ün bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Kadir Sağlam oturacak. Sağlam’a AVAR olarak Koray Gençerler ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.