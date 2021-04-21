Karagümrük evinde Göztepe ile berabere kaldı

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Göztepe'yi ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 32. dakikada Mevlüt Erdinç attı. Göztepe'nin golünü ise 84. dakikada Berkan Emir kaydetti.

İKİ TAKIM DA PENALTIDAN YARARLANAMADI

Karagümrük'te Allasane Ndao, 45. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı. Göztepe'de ise Cherif Ndiaye, 69. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Karagümrük, 50 puanla 8. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Göztepe ise 47 puanla 10. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Haftayı bay geçecek olan Göztepe ise 28 Nisan'da Trabzonspor'u konuk edecek.

(Ensonhaber)