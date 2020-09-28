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Karagümrük, Badou Ndiaye’yi kadrosuna kattı
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNDEN KARAGÜMRÜK, SENEGALLİ OYUNCU BADOU NDİAYE'Yİ KADROSUNA KATTI.
Spor 28.09.2020, 18:08
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Karagümrük, Senegalli oyuncu Badou Ndiaye’yi kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, bonservisi İngiliz ekibi Stoke City’de bulunan Badou Ndiaye’yi bir yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da forma giymişti.
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