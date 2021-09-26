Karadeniz Kırkpınarında başpehlivan İsmail Balaban oldu

Alaplı İlçesinde bu yıl 30.’su düzenlenen Alaplı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Sabah başlayan Alaplı 30. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri akşam başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erdi. Sabah saat 10.30’da Belediye önünden başlayıp güreş sahasında sona eren kortejle başlayan Alaplı Yağlı Güreşleri’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yapılan açılışın ardından, bir konuşma yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin şöyle dedi:

"Yağlı güreşlere pandeminden dolayı kısa bir ara vermiştik. Ama biz Ata sporumuzu hiçbir zaman unutmadık. Her zaman ata sporumuzun sahip çıktık. Bugün burada Kırkpınar’ın bütün başpehlivanları kol bağlayacak. Kıran kırana mücadeleler olacak. Ben başta ana sponsorumuz olmak üzere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”

Açılışın ardından alt boylarda başlayan ve başpehlivan güreşleriyle devam eden güreşleri yaklaşık 3 bin civarında güreş severler büyük bir heyecanla izledi. Güreş ağalığını ise, 267 Bin TL’ye Mesut Gülten kazandı.

Protokol düzeyinde de katılımın yoğun olduğu güreşleri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Ucar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı eski Kaymakamı İzmit Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il, ilçe ve belde başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve il dışından gelen misafirler ilgiyle takip etti.

Güreşlerde, Kırkpınar’ın son başpehlivanı Ali Gürbüz’ü yarı finalde yenerek finale çıkan İsmail Balaban finalde Salih Erinç yenerek başpehlivan oldu. Balaban’a ve baş güreşlerinde dereceye giren güreşçilere madalyalarını Belediye Başkanı Nuri Tekin verdi.