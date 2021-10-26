Karadeniz derbisi öncesi dostluk mesajları

Süper. Lig’in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi dostluk açıklamaları geldi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi’ne anlamlı açıklamalarda bulundu.

İki komşu, kardeş şehrin takımları Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki gerilim, son dönemde yerini dostluk rüzgarına bırakmaya başladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran ile bu konuda büyük çaba harcayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, verdikleri güzel mesajlarla sportif çekişmenin, aile bağları dahil asırlardır birbirine kenetlenmiş iki şehrin birlikteliğine zarar veremeyeceğine dikkat çekti.

Hacıkerimoğlu: "Araya girmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz"

Uzun süredir Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kulüp taraftarları arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi için aktif olarak çalışan, daha önce iki kulüp başkanı ve taraftarlarını bir araya getiren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, bu konudaki çalışmalarını, “Rize ve Trabzon birbiriyle bütünleşmiş, başka bir şey düşünmek içimizi yakar” diyerek aynı hız ve kararlılıkla sürdürüyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi sportif alanda da Karadeniz’e yakışır bir görüntü verilmesinin en önemli hedefi olduğunu belirten Hacıkerimoğlu, “Bu takımlarımız arasında geçmişte bazı gerginlikler yaşandı ama artık bu geride kaldı. Şimdi dostluk rüzgarları esmeye başladı, Karadeniz’in mert ve duyarlı insanına bize de bu yakışır” dedi.

TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, şunları söyledi:

“Rize ve Trabzon’un insanı, karakteri, doğası, her şeyi aynı. Bunları nasıl ayrı düşünebiliriz? Bu bölge insanı sporu çok seviyor ve bunları bir araya gelerek bu alanda daha da büyüyebiliriz. Bu bölge yıllarca futbolun ön planda olduğu bir coğrafya oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve diğer komşu ilimiz Giresunspor bu coğrafyanın yetenekli çocuklarını birlikte geliştirip, değerlendirmeli. Son dönemde bu konuda önemli adımlar attığımızı ve karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bu dostluk öyle sağlam olmalı, birbirimize öyle sıkı sarılmalıyız ki araya girmek isteyenlere fırsat tanımamalıyız. Çünkü bu birlik, hepimizi güçlendirir.”

Ahmet Ağaoğlu: "Trabzon ve Rize hiçbir şekilde ayrı düşünülemez"

Trabzon ve Rize’nin hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyeceğini belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Tabi ki arada sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile” dedi.

Karadeniz takımlarının her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trabzonspor kulübü Başkanı Ağaoğlu, “Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmelidir. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanların ayrışmaması gerekiyor. Trabzonspor’un, Çaykur Rizespor’un ve diğer tüm bölge takımlarımızın bir arada olması, Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tahir Kıran: "En önemli görevimiz iki şehrin dostluğunu pekiştirmek"

Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, “Göreve geldiğimizden itibaren bu konuya ciddi anlamda eğileceğimizi söylemiştik. Bunların adımlarını, tohumlarını atıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Çünkü biz ayrı millet değiliz, biriz. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Tarihten beri kenetlenmişiz, bu bağ asla kopmaz” dedi.