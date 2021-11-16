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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin."
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor 16.11.2021, 16:36
Karadağ Futbol Federasyonu, bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi Uros Djurdjevic’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.