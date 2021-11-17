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Karadağ 1-2 Türkiye... Milli Takım play-off'ta!

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Maçı kaçıran futbolseverler, Milli maçın özeti ve gollerini inceliyor. Hollanda'nın Norveç'i 2-0 yenmesiyle Milli Takımımız grubunu ikinci tamamlayarak play-off bileti aldı.

Spor 17.11.2021, 01:26 17.11.2021, 10:37
Karadağ 1-2 Türkiye... Milli Takım play-off'ta!

Karadağ ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son hafta maçında karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, geriye düştüğü mücadelede geri dönerek maçı 2-1 kazandı. Milli Takımımızın gollerini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Karadağ'ın sayısını ise 3. dakikada Fatos Beciraj attı.

HOLLANDA, NORVEÇ'E ŞANS TANIMADI

Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği Norveç'i 2-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

PLAY-OFF BİLETİ TÜRKİYE'NİN

Bu sonuçların ardından Hollanda 23 puanla grubu lider tamamladı. Türkiye 21 puanla grubu ikinci bitirip play-off biletini aldı. 18 puanda kalan Norveç ise Dünya Kupası hayallerine veda etti.

- Kerem Aktürkoğlu'ndan son 4 maçta 3 gol

A Milli Takım'ı Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti.

Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı Karadağ karşılaşmasıyla toplam 8. kez giydi.

- Orkun Kökçü milli takımdaki ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibe Karadağ deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine dahil olan Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Orkun, Karadağ maçıyla 13. kez A Milli Takım forması giydi.

Stat: Podgorica Şehir
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Dk. 57 Simic), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Dk. 67 Bozovic), Jankovic (Dk. 74 Raickovic), Haksabanovic (Dk. 57 Vukotic), Tomasevic, Beciraj (Dk. 66 Vujnovic), Osmajic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 90 1 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir (Dk. 46 Orkun Kökçü), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 3 Beciraj (Karadağ), Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 60 Orkun Kökçü (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 62 Osmajic, Dk. 86 Vukotic (Karadağ)

 G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda: 23 puan / +25 averaj
2- Türkiye: 21 puan / +11 averaj
3- Norveç: 18 puan / +7 averaj

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.
12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:
1-1.
41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.
60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top, yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2.
64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup, geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.
82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken, kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

Sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür ilk 11'de

Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürdü. Abdülkadir, ay-yıldızlı ekibin dün akşamki idmanının tamamında takımla çalışmıştı. Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi milli maça ilk 11'de başladı.

- Bakan Kasapoğlu tribünde

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

- Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Karadağ'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

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