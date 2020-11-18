Karacabey’e 2 önemli tesis geliyor

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Karacabey Belediyesi’nin ilçeye kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, toplamda 11 milyon TL’ye mal olacak çok amaçlı projelerin, 2021 yılı sonuna kadar inşaatının tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde bir görüşme yapmış ve Karacabey’in spordaki başarısı göz önünde bulundurularak, kentte yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bakanlık tarafından destek sözü almıştı.

Bunun ardından harekete geçilerek, ilçede gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini günümüz şartlarında sürdürmesi amacıyla Karacabey Belediyesi’nin hazırladığı yeni projeler için sevindirici haber geldi.

Karacabey Belediyesi’nin, kente kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, toplamda 11 milyon TL’ye mal olacak çok amaçlı projelerin, 2021 yılı sonuna kadar inşaatının tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor.

Çok amaçlı kompleks

İhale sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte önceki gün ilk olarak, gençlik merkezi projesi için adım atıldı.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte sağlık ocağı olarak hizmet veren binanın yıkımı görevlilerce tamamlandı. Bölgedeki çalışmalar, 2845 m2’lik bir inşaat alanında sürecek.

Bittiğinde içerisinde derslikler, atölyeler, kütüphane ve seminer odaları ile internet ve sergi salonlarının yer alacağı tesis, ilçe gençleri için önemli bir kompleks olarak faaliyete geçecek.

İhale süreci tamamlanan ve içerisinde spor salonunun inşa edileceği Öğretmenler Parkındaki çalışmalar da başlıyor. Burada, 2 antrenman sahasının yanı sıra içerisinde idari ofislerle sporcular için misafirhanelerin de yer alacağı bir tesis inşa edilecek.

"İlçeye 2 önemli eser daha kazandırıyoruz"

Esentepe Mahallesi’ndeki gençlik merkezi için yıkım çalışmalarının başlamasının ardından, Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde 2 önemli eserin daha yapım çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Gençlerimize sosyal, kültürel ve sportif anlamda değer katacak bu iki eserin artık inşaat aşamasına geçildi. Gençlerimiz bu merkezde sıkılmadan, saatlerce vakit geçirebilecek. İnşallah küresel pandemiden de insanlık olarak en kısa sürede kurtulursak, projeler tamamlandığında gençlerimiz için vakit geçirmekten keyif alabilecekleri ve enerjilerini atabilecekleri, iki güzide eseri hizmete sunmuş olacağız. Bu vesileyle, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisi, Karacabey olarak son yıllarda elde ettiğimiz başarılarımızdan dolayı kentimize ciddi destek veriyor. Bu anlamda bizler de yeni projelerle Karacabey’in geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.