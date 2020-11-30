Karacabey’de Fenerbahçe maçı heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Hatayspor’u eledikten sonra Fenerbahçe ile eşleşen ve son dönemde elde ettiği başarılarla ülke gündeminde ses getiren Karacabey Belediyespor’da heyecan sürüyor.

Karacabey Belediyespor, Türkiye’nin gündemine girmeye devam ediyor. 3. ligde maçların bitimine altı hafta kala en yakın rakibine 19 puan farkla şampiyonluğunu ilan ederek ilke imza atan ve daha sonra Acun Ilıcalı ile gündeme gelen Karacabey Belediyespor, şimdi de Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Hatayspor’u deplasmanda penaltılar sonucu eledikten sonra 5. turda Fenerbahçe ile eşleşen ve son dönemde elde ettiği başarılarla ülke gündeminde ses getiren Karacabey Belediyespor’da maçın heyecanı sürüyor.

Tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karacabey ekibinin mücadelesi için ilçede adeta nefesler tutulurken, Belediyespor Şeref Başkanı ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da zorlu maç öncesi takıma başarılar diledi.

Karacabey’in dünyaca ünlü atlarının yetiştirildiği Harada açıklamalarda bulunan Özkan, takıma olan güvenini ve inancını vurguladı.

Başkan Ali Özkan, “İlçemizin iftihar kaynağına her zaman olduğu gibi bu maçta da inancımız ve güvenimiz tam. Karacabey’in simgesi olan atların yani diğer ifadeyle küheylanların, Karacabey Belediyespor taraftarı tarafından da kabul görmesi isabetli oldu. Biz de küheylanlarımıza başarılar diliyoruz. Türkiye’nin takip edeceği müsabakada, Karacabey’imizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Karacabey’e gönül veren herkesi takımımıza destek olmaya bekliyoruz. Tensip buyururlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da maçı izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Başkan Özkan ayrıca, bugüne kadar kendilerine büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu da aynı şekilde maça davet etti.

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının, 15-16-17 Aralık tarihlerinden birinde oynanması bekleniyor.