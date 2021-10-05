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Karacabey Belediyespor’da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı.

Spor 05.10.2021, 15:32
Karacabey Belediyespor’da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’da teknik direktör İbrahim Cezayir ile yollar ayrıldı.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren Teknik Direktörümüz İbrahim Cezayir’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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