Karacabey Belediyespor’da köklü değişim

Misli.com 2. Lig’de mücadele veren Karacabey Belediyespor’da köklü değişikliğe gidildi. Yönetimden teknik heyete kadar büyük bir değişikliğin yaşandığı Karacabey temsilcisinde yeni hissedar ise TECO Petrolcülük Anonim Şirketi oldu.

2020-2021 sezonunu 2. Lig’de sekizinci sırada tamamlayan Karacabey Belediyespor’da yaşanan yeni gelişmeler, Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, Belediyespor eski Başkanı İsmail Ülker ve TECO adına Davut Zirek’in katıldığı basın toplantısında açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İsmail Ülker, başkanlık görevini bıraktığını söyleyerek, “1.5 yıldır başkanlık yaptığım Karacabey Belediyespor’da görevimi bırakıyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Remzi Cinoğlu’nun hisselerini alan TECO ile yeni oluşum, yeni yönetim, yeni başkan anlayışıyla Karacabey Belediyespor’un daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Görevi bıraksam da yönetimin yanında olmaya devam edeceğim. Görevim boyunca bana destek olan, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Remzi Cinoğlu’nun yüzde 50’lik hissesini satın alarak Karacabey Belediyespor’un yeni yönetim kurulu başkanı olan TECO Petrolcülük Anonim Şirketi yetkilisi Sarp Yalçınkaya adına konuşan Başkan Vekili Davut Zirek de Karacabey Belediyespor’u daha iyi yerlere getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Zirek, “Hedefimiz iyi bir kadro kurup en azından play-off oynamak. Ardından da 2-3 yıl içinde üst lige çıkmak. Bunun için de yeni bir oluşum yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sarp Yalçınkaya’dır. Bende yönetim kurulu başkan vekili olarak görev alıyorum. Transfer çalışmalarımız başladı. Giden oyuncularımız var, kalanlar var, görüşme içinde olduklarımız var. Bunları ilerleyen günlerde açıklayacağız" dedi.

Öte yandan yeni teknik direktörün İbrahim Cezayir olduğunu açıklayan Davut Zirek, "Sportif direktörlüğe Serkan Dokuz getirilirken, Yardımcı Antrenörlüğe Ertunga Kuşhan, Kaleci Antrenörlüğüne Volkan Erten, Performans Antrenörlüğüne ise Can Durak getirilmiştir. Şimdiden tüm teknik heyetimize başarılar dilerken, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı eski başkanımız İsmail Ülker’e ve bize bu süreçte yardımcı olan Belediye Başkanımız Ali Özkan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey Belediyespor’da bayrak değişimi yaşandığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl zorlu bir grubu 8’inci olarak tamamlayarak 2. Lig’deki ilk yılımızda iyi bir iş yaptık. Bu anlamda oyunculardan teknik heyete, yönetimden taraftara kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karacabey Belediyespor’da artık yeni bir dönem başlıyor. Bu anlamda yeni partnerimiz TECO Petrolcülük Anonim Şirketi oldu. Haklarımızı muhafaza ederek birlikteliğe giriyoruz. Daha önce yönetimimizde de bulunan Davut Zirek arkadaşımız, TECO adına görevde olacaktır. Davut beye ve kurulacak olan yeni yönetime başarılar diliyor, önceki başkanımız İsmail Ülker ve yönetimine de emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, "Bir nöbet değişimi, bir bayrak değişimi, yeni bir sezon, yeni bir heyecan için burada toplandık. 2014 yılında göreve geldiğimizde elimizde ikinci amatörde mücadele veren bir Karacabey Belediyespor takımımız vardı. Bundan yaklaşık 30 yıl önce 3. Lig’de mücadele veren bir takımımız vardı. O takım 3. Lig’den düştü. Daha sonraki çalışmalar hayalden öteye geçemedi. Ve başarısızlıkla sonuçlandı. Hiçbir belediye başkanı adayının hedefleri ve vaatleri arasından olmayan bir vaadi söyledik. 2. Amatör Lig’den aldığımız takımı Karacabeyliler, yönetimdeki arkadaşlar ve spor severler ile elele verdik. Önce 1. Amatör’e, BAL Ligi’ne, daha sonra becayişle 3. Lig’e ve 3. Lig’de de ligin bitimine 6 maç kala şampiyonluğumuzu ilan ederek 2. Lig’e yükseldik.

2. Lig’de de çok büyük bütçelerle oluşturulan takımlar karşı karşıya geldik. Buna rağmen ligi 8. sırada tamamladık. Şimdiye kadar emeği geçen başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, yöneticilerimize, başta İsmail Ülker başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol maliyetli ve meşakatli bir uğraş. Bunu gerçekleştirmek kolay değil. Bir çok kulübün sıkıntıları ve borçları var. Bu işin sürdürülebilmesi için kalıcı kaynaklara, farklı alternatiflere ihtiyaç var. Spora yönelik birçok yatırımlar yapıyoruz. Alt yapıya yatırım yapmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bölgeden geç çocuklarımızı spora kazandırmak. İnşallah bundan sonra daha iyi çalışmalara yaparız diye düşünüyoruz. Her zaman yeni yönetimin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.