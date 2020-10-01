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Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu

ULUABATLI HASAN OKÇULUK KULÜBÜ, BURSA’NIN BEYAZ İNCİSİ ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE OK UÇURDU.

Spor 01.10.2020, 13:26
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Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu

Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa’nın beyaz incisi Uludağ’ın zirvesinde ok uçurdu.

Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü üyeleri Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Kulüp sporcuları ve antrenörünün iştirakiyle dağcı Mehmet Özgenlik rehberliğinde gerekli izinler ve güzergâh bilgisi yetkili yerlere bildirilerek, zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde oteller bölgesinden başlayan yürüyüşte saat 12.00’de zirveye ulaşıldı. Zirvede yapılan konuşma ve ok uçurma faaliyetinden sonra zirve defteri imzalandı.

Mehmet Kemal Baltacı yaptığı açıklamada, katılan sporcularla beraber zirvede ok uçurmanın çok keyifli olduğunu ifade etti.

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