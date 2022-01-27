Karacabey Belediyespor voleybolda fırtına gibi

TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, kendi evinde Okyanus Koleji Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak, ligde yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor. TVF Erkek Voleybol 2. Lig Grubunda mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Okyanus Koleji Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak, ligde yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Karacabey Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı kayıpsız geçen filenin efeleri, ligdeki çıkışını sürdürdü. Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Özkan yayımladığı sosyal medya mesajında, sporcuları ve yönetimi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, 29 Ocak 2022 Cumartesi Günü Tofaş Spor ile Bursa Cengiz Güllü Voleybol Salonunda karşılaşacak. Saat 17.30’da oynanacak karşılaşma, seyirciye açık olacak.