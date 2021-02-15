Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda tam gaz

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 16. haftasında Kütahya Temsilcisi Simav Şeref Koleji’ni kendi evinde 3-1’le geçerek, liderlikteki yerini korudu.

Karacabey Belediyespor, şampiyonluk iddiasıyla yoluna dolu dizgin devam ediyor. Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı ligin 16. haftasında, Kütahya Temsilcisi Simav Şeref Koleji’ni kendi evinde 3-1’le geçerek, liderlikteki yerini korudu.

Maçın ardından bir açıklama yapan Takım Antrenörü Mustafa Cengiz, “Bu maçı da kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın üçüncü setinde mental olarak bir düşüş yaşadık ve seti kaybettik. Ancak maçı kazanmasını bildik. Bunlar özellikle son haftalarda olacak şeyler, önemli olan galibiyetti ve bunu başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, takıma duydukları inancı vurgulayarak, “Karacabey Belediyespor Voleybol Takımımız bu sezon çok iyi bir performans sergiliyor. Kazandığı her maçla da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor. Galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Takımımıza kalan maçlarda da başarılar diliyorum” dedi.

Hazırlıklar sürüyor

Öte yandan Karacabey Belediyespor, ligde bir sonraki maçta da kendi evinde Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.

21 Şubat’ta, Karacabey Atatürk Salonunda oynanacak müsabaka için Karacabey ekibi, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.