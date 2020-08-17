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Karabükspor’da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

ESKİ KARDEMİR KARABÜKSPOR KULÜBÜ BAŞKANI MEHMET AYTEKİN, KULÜP BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI.

Spor 17.08.2020, 16:53
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Karabükspor’da eski başkan yeniden aday olduğunu açıkladı

Eski Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, kulüp başkanlığına yeniden adaylığını açıkladı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kardemir Karabükspor’un eski başkanlarından Mehmet Aytekin, mevcut başkan Mehmet Yüksel’in "Birisi adaylığını açıklarsa bırakırım" açıklamasının ardından kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Aytekin, yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel’in yaptıklarının magazinsel boyuta döndüğünü belirterek, "Her şeyin sanal ortamda komedi filmine döndüğünü görüyoruz. Artık bu komedinin sona ermesini istiyorum. Ben Kardemir Karabükspor eski Kulüp Başkanıyım. Bunlara seyirci kalamam. Hem kendi adıma hem de şehrim adına. Bunun neticesinde geçen hafta Rafet Vergili Başkanım ile iki kere bir araya geldik. Bu bir araya gelmemiz sonucunda yanımızda Timurçin Saylar ile İsmail Aygün abimiz vardı. Dördümüz bir araya geldik ve Kardemir Karabükspor’un şahlanması veya bir yerde durması, daha kötü yerlere düşmemesi adına sohbet ortamında yaklaşık 3 saatlik toplantı yaptık. Bu toplantının neticesinde başkanlık için aday olmaya karar verdim. Onlarda bu fikrime destek olacaklarını söylediler. İsmail Aygün sponsorluk, yöneticilik anlamında çalışmaları var. Timurçin Saylar abinin projeleri var. Karabük’te oyuncu yetiştirme anlamında bir iki tane proje söyledi. O projeyi daha önce sunmuştu ama hayata geçmemişti. Bu projeyi de hayata geçirme anlamında 24 takımlı bir amatör takım kurma projesi var. Okullara inme projesi var” diye konuştu.

“Magazin başkanlığına son vermemiz gerekiyor”

Aytekin, Başkan Yüksel’in sadece sosyal medyada insanlarla takıştığını ifade ederek, “4 milyon TL, kulüple alakalı borcum var. Benle birlikte 72 tane arkadaşımın borcu var. Şu ana kadar mevcut başkan ve yönetiminin bir santimetre yol almadığı kanaatindeyim. Ya spor bakanımızdan yada maliye bakanımızdan bir girişimde olmadığını sadece sadece sosyal medyada insanlarla takıştığını, gazetecilerle takıştığını onlara küfür ettiğini ve şahsıma da küfürleri var. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Artık bu magazin başkanlığına son vermemiz gerekiyor. Başkan 8 aydır ne kulübe ne de Karabük’e geliyor. Ne basın açıklaması yapıyor ne takımla alakalı bilgi veriyor” dedi.

“Gel kongre kararı al, ben adayım”

Kümede kalmanın şans olduğunu dile getiren Aytekin şunları söyledi:

“Toplantıda yapılan konuşma, takımın burada kalması. İkinci ligde bir müddet tutunabilmek. Transfer yapamıyoruz, başkana defalarca çağrıda bulundum. Alt yapıya oyuncu al, altı ay sonra oynatabiliyorsun diye. Başkanın böyle bir düşüncesi, zikri, fikri de yok. Geldiği günden beri sadece ‘Alacaklıyım’ diyor. Ne alacağı var kimse bilmiyor. Bu kulübe federasyondan 4.5 Milyon TL para geldi . Benim bıraktığım para var. 2 Milyon da UEFA’dan geldi. Çelik-İş sendikası 4-5 ay para gönderdi. 550 bin TL’ye futbolcu sattık. İkinci ligde federasyon otel masraflarını, yiyecek-içecek iaşelerini karşılıyor. Başkan halen ‘Benim bu kulüpte alacağım var’ diyor. Başkandan ricamdır, gel Karabük’e ben seni bekliyorum. Aday varsa ben çıkarım dedi, ben adayım. Timurçin Saylar ve İsmail Aygün, Belediye Başkanına Mehmet Aytekin’e destek olacaklarını söylediler. Gel kongre kararı al. Bu şehirde güzel geldin, güzel git. Bu çağrıya kulak vermeni istiyorum.”

Mevcut Başkan Yüksel’in sosyal medya üzerinden kongrenin yapılamadığını iddia ettiğini kaydeden Aytekin, “İki hafta önce İçişleri Bakanlığı’nın kulüplere göndermiş olduğu Süleyman Soylu’nun imzası olduğu kongre yapılabilir evrağı var. 5-6 tane Süper Lig takımı kongre yaptı, yapılabiliyor. Bugün ile 31 Ekim 2020 tarihinde yapılacak kongre arasında çok büyük fark var” ifadelerine yer verdi.

Kardemir Karabükspor Kulübü’nde muhasebe adına bir şey olmadığını açıklayan Aytekin, “Şu an gelinen ortamda bir takım yok, hoca yok, saha yok, iaşe yok. Bir belirsizlik var. Karabük bunu hak etmiyor. Sizin elinizde para olmayabilir ama bir hamle yaparsınız, o da yok. Başkanın parasal anlamda gücü de yok. 2.5 milyon TL alacağım var diyorsa gelsin Karabük’e hemen muhasebeyi açalım. Bu kulüpte muhasebe yok, muhasebeci yok. Hiçbir belge yok. Yani nerede alacağı var, gelsin ispatlasın. Hasan Doğan’a 3 milyonluk senet geldi ortada fatura yok, senet yok. Bu nasıl bir başkanlıktır, nasıl bir yönetimdir. Karabükspor bu kadar küçük bir firma değildir, dev bir firmadır. Ben Mehmet Yüksel’i kongreye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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