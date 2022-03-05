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Karabükspor küme düştü, başkan helva dağıttı

Bir zamanlar Süper Lig’de mücadele etmiş ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çöküşe giren Karabükspor, TFF 3. Lig 3. Grupta ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşti. Maç sonrası kulüp başkanı tarihi başarıları bulunan kulübün çöküşünün ardından helva dağıtarak, "Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında her zaman söylüyorum, siyasiler var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir" dedi.

Spor 05.03.2022, 18:13
Karabükspor küme düştü, başkan helva dağıttı

Bir zamanlar Süper Lig’de mücadele etmiş ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çöküşe giren Karabükspor, TFF 3. Lig 3. Grupta ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşti. Maç sonrası kulüp başkanı tarihi başarıları bulunan kulübün çöküşünün ardından helva dağıtarak, "Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında her zaman söylüyorum, siyasiler var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir" dedi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan ve Türkiye’yi Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı da yakalayan Karabükspor’un, ’mavi ateşi’ söndü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine gelirken, profesyonel lige de veda etti. TFF 3. Lig 3. Grup’un 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kırıkkalespor’a 5-0 mağlup olan Karabükspor’un Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonu takımın helvasını dağıttı. Maçın ardından açıklama yapan başkanı Mehmet Yüksel, ligin bitimine 9 hafta kala takımın amatör lige düştüğünü söyleyerek, gerçek taraftarlardan özür diledi.

"Bugün helva dağıtıyoruz, ölünün arkasından helva yenir"

Kırmızı-mavili takımın başkanı Mehmet Yüksel, kulübün farklı olaylar sonrası bu duruma düştüğünü ifade ederek, "Bazı şeyleri konuştukça biz suçlu duruma düşüyoruz. Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında her zaman söylüyorum, siyasiler var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir. Karabükspor bundan sonra süper lig veya profesyonel liglerde olma şansı mümkün olmadığını görüyorum. Burada şu ana kadar en son başkan benim ve seçilerek geldim. Bundan önceki yönetimlerde 53 yıllık tarihinde hep siyasiler yapmış ve onlar getirmişler, arkalarında da durmamışlar. Bizim zamanımızda bizim arkamızda hiç durmadılar. Mahkemelik konular var ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Yönetimi toplayıp karar vereceğiz, devam mı ederiz, bırakır mıyız diye. 9 haftamız var ve bu maçlara çıkıp takımı sonuna kadar getireceğiz. Karabükspor kesin olarak artık düştü ve BAL liginde oynayacak. Bizle mi gider başkasıyla mı gider derneğin vereceği bir karar. İstifa gibi bir şeyimiz yok. Taraftarımız haklı olarak tepkili, haksız oldukları yer de var. Maçlarımıza niye gelmediler" şeklinde konuştu. Takımın buralara kadar getirilmeyeceğini asıl amacın devam eden davaların düşürülmesi olduğunu da iddia eden Yüksel, Karabükspor’un bugün itibari ile vefat ettiğini söyleyerek helva dağıttı.

"Başarıları tarihlerde kaldı"

Türkiye’nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR’de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye’yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig’de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig’in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig’de mücadele etti. İlçe iken 1993 -1994 sezonunda 1. Lig (bugünün Süper Ligi) ile tanışan Kardemir Karabükspor aynı sezon 2. Lige düştü. 1997-1998 sezonunda yeniden süper lige yükselen kırmızı-mavili ekip, 2 sezon sonra yeniden 2. Lige düşmüştü. 11 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkma başarısı sağlayan Karabükspor, 5 sezon boyunca bu ligde kalmayı başardı. 2013- 2014 sezonunda ligi 50 puan ile 7. Sırada tamamlayan kırmızı-mavililer, tarihinde ilk kez Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkı elde etti. 2014 -2015 sezonunda ligi 28 puanla 16. Sırada tamamlayan Karabükspor uzun aradan sonra yeniden 1. Lige geriledi. Bir sezon sonra Süper Lig’e yeniden merhaba diyen mavi ateş, 2 sezon sonra yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından önce 1. Lig’e ardından ise sırasıyla 2 ve 3. Lig’e kadar düştü.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta 2019-2020 sezonunu 6 puan ile ligin son sırasında tamamlanmasına rağmen dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle küme düşme olmaması nedeniyle bir yıl daha aynı ligde mücadele etti. Kırmızı-mavililer, 2020-2021 sezonunu da 3 puanla son sırada tamamlayarak TFF 3. Lig’e düştü. 2021-2022 sezonunda ise TFF 3. Lig 3. Grup’ta 25. hafta sonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’ne düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Batı Karadeniz temsilcisi, 25 haftada 1 puanla son sırada yer alırken, 25 maçta 7 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü.

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