Karabükspor başkanı Yüksel’den kupa açıklaması

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel Ankara’da kendisinde bulunan kulübün geçmiş dönemde kazanmış olduğu kupalar ile ilgili açıklama yayınladı.

Mehmet Yüksel yayınladığı açıklamada basında yer alan haberlerin ardından Karabük Valiliği tarafından kupaların Karabük’e getirilmesi için kendisinin arandığını fakat Karabük Valiliği’nin ilettiği bu talebin kendileri için bağlayıcı olmadığını, bağlayıcı cevabı KARDEMİR A.Ş’den beklediğini belirtti.

Yüksel açıklamasında kupalarının kendisinde kalmaya devam edeceğini KARDEMİR A.Ş’den gelecek cevabı beklediklerini belirterek, resmi veriler içinde görevlerini zorunlu olarak yapmaya devam ettiklerini söyledi.