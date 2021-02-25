Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel’den futbolcusuna küfürlü mesaj

Daha önce bazı basın mensuplarına da küfürlü mesajlar attığı bilinen Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel bu sefer futbolcusuna küfürlü mesajlar yolladı. Mesajları teknik ekipte yer alan Beşiktaş ve milli takımın eski oyuncusu İbrahim Kaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Bu olay kentte büyük tepkiyle karşılandı.

Bir zamanlar performansıyla Süper Lig’de önemli işler yapan, tarihinde bir kez Türkiye’yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme şansı yakalayan Kardemir Karabükspor, son yıllarda içinden çıkılması güç bir maddi kriz yaşıyor. Yaşanılan krizlere bir de Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel’in sosyal medya hesabı üzerinden futbolcusuna attığı küfürlü mesajlar eklendi. Beşiktaş ve milli takımın eski oyuncusu İbrahim Kaş, Mehmet Yüksel’in istediği oyuncuları oynatmadığı gerekçesiyle kendisini hain ilan ettiğini belirtti ve bir futbolcuya atılan küfürlü mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Yüksel’in attığı mesajlarda “Demek ki sen de onlardansın o zaman. Ben Mehmet Yüksel. Bilmiyorsan öğren. A... Hırsızlarla uğraşan. Şerefsizleri ...” ifadeleri yer alıyor.

Kaş, paylaşımında Başkan Yüksel’in maçtan bir gün önce kendisine mesaj attığını ve 2 futbolcuyu oynatmaması için emir verdiğini dile getirerek, “Ben ömrüm boyunca hep doğruyu, hak yememeyi öğrendim. Beni oynatma dediği futbolcuları oynattığım için görevime son vermiş. Karabük halkından binlerce kez özür dileyerek yüzlerce mesajları futbolculara attığı, affınıza sığınarak bunları sizinle paylaşacağım. Koskoca Karabükspor’u böyle ahlak yoksunu, personeline kuruş ödemeyen, tuvalet kağıdı bile almaktan aciz bir insana emanet edildiğinden utanç duyuyorum. Yazık” dedi.

İbrahim Kaş, yaptığı diğer paylaşımda ise Yüksel’in genç oyuncuların ailelerine çocuklarını profesyonel yapma karşılığında 20 bin TL para istediğini de iddia etti. Kaş’ın paylaşımında, “Mehmet Yüksel denen bu zat gencecik gariban futbolcuların ailelerinden oğlunu profesyonel yaparım ama 20 bin TL alırım diye söyleyip aldığı onlarca aile var. Daha onlarca şeyler var. Ben yıllarca 78 numaralı formayı sırtımda taşıdım. Eğer ki koskoca Kardemir Karabükspor’u bu sapkın adama emanet ettiysek yazıklar olsun bize” sözleri yer aldı.

Başkan Yüksel’in borçlu olduğu kulüp personelleri ve futbolcularının telefonlarını da açmayarak, onlara küfürlü mesajlar atması kentte tepkilerin artmasına neden olurken, kulübün yeni bir yapılanmaya gidilmesi yönünde yetkilerin duruma el koyması çağrısında da bulunuldu.