Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Lig’de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi Bahçelievler BLD SK’yı 29-28 yenerek ligi galibiyetle noktaladı.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanla kazandığı bu karşılaşma ile ligi ikinci sırada tamamladı ve play-off öncesi 2 puan avantaj elde etti.

İstanbul Şehit Er Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde saat 16.00’da başlayan mücadelede Karabük temsilcisi rakibi Bahçelievler BLD SK’yı karşısında ilk yarıyı 15-14 geride kapatırken karşılaşmayı 29-28 kazandı.

2 puan avantajla play-offa giden Karabük Yenişehir GSK, 21-24 Nisan tarihleri arasında Tokat’ta Mihalıççık SK, Seyhan Belediyespor, 1955 Batman BLD, Ordu Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karabük temsilcisi Tokat’tan Süper Lig’e yükselerek şehre dönmek istiyor.