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Karabük Köyü Spor Kulübü Başkanı Korkut: “Her şekilde sorumluluk almaya hazırız”

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alan Karabük Köyüspor’un kulüp başkanı Güray Korkut, Kardemir Karabükspor’un içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğünü ancak yeni bir şeyler yapılacaksa borçsuz kulüp olarak her türlü sorumluluğa hazır olduklarını dile getirdi.

Spor 01.01.2021, 18:56
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Karabük Köyü Spor Kulübü Başkanı Korkut: “Her şekilde sorumluluk almaya hazırız”

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alan Karabük Köyüspor’un kulüp başkanı Güray Korkut, Kardemir Karabükspor’un içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğünü ancak yeni bir şeyler yapılacaksa borçsuz kulüp olarak her türlü sorumluluğa hazır olduklarını dile getirdi.

Başkan Korkut, önce AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’ın yerel bir televizyon kanalında yaptığı “Spor anlamında Karabük’ün en güzel değeri Karabükspor’u, adıyla yeni bir takımla mutlaka yaşatmamız gerekir. Dipsiz kuyudan bize iş çıkmaz. Sayfası temiz, geçmişi temiz bir sistemi kurmamız gerekir” açıklaması üzerine alındıklarını, profesyonel ligin bir altında bulunan tek takımın Karabük Köyü Spor Kulübü olduğunu belirtti.

Karabük’ü BAL’da temsil edecek tek takım olan Karabük Köyü Spor Kulübü’nün başkanı Güray Korkut lige başlamak için haber beklediklerini ifade ederek, “Dün itibariyle evraklarımızı teslim ettik ve katılım payımızı ödedik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önümüzdeki günlerde 1-2 haftalık bir süreç izleyeceğimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili pandemi koşulları ile ilgili görüşmeler yapılacağını ve takımlara yazılı beyanname aktaracaklarını söylediler. Beklemedeyiz” dedi.

“81 il içerisinde tek takımla BAL’da mücadele eden tek şehir Karabük”

Karabükspor’un, Süper Lig’de başarı ile devam ederken alttan, amatör ligden başlayan birkaç takımın desteklenmesi gerektiğini ama yapılmadığını vurgulayan Korkut, “Bir altyapı hazırlanmalıydı. Bu duruma gelmeme ihtimaline karşı da hazırlanmalıydı. Her şey yolunda gitmiş olsa bile alttan birtakım destekler oluşmalıydı. Maalesef alttan oluşturulan bir takım yok. Şu an ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden üzülerek söylüyorum, maalesef tek takımız. Türkiye’de 81 il içerisinde tek takımla BAL’da mücadele eden tek şehir Karabük. Bunun da üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.

“Karabükspor’dan sonra en üst kategoride ilimizi temsil eden mevcut tek futbol takımı biziz”

Kulüp olarak ikinci yılları olduğunu ve ilk senesinde Karabük Amatör Lig’de şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Korkut, şu an borçsuz bir takım olduklarını, kamuoyundan destek ve ilgi beklediklerini belirterek, “Sporcularımız, yönetim kadromuz, Karabük Mahallesi halkı, Karabük halkı, herkes bize ilgi gösterdi. Karabük’te amatör spor camiasına renklilik getirdiğimizi söylediler. Bunlar bizi çok mutlu etti. İlimizi BAL’da temsil etmek nasip oldu. Karabükspor’dan sonra en üst kategoride ilimizi temsil eden mevcut tek futbol takımı biziz. Karabükspor’un durumu ortada. Borç tutarları bizim hesap kitap edemeyeceğimiz derecede aşmış. Şu an borçsuz bir takımız. Kamuoyundan destek ve ilgi bekliyoruz. Sağ olsunlar ilgi gösterenler var ama olması gerekenin bundan daha fazlasının olmasının gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’ın daha sonrasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin yerel bir televizyon kanalına konuk olduğu programlarda Karabükspor ile ilgili konuşmalarında yer alan borçsuz takım ifadelerini üzerlerine aldıklarını belirten Korkut, “Karabükspor’un içinden çıkılmaz bir hal aldığını ve spor üstü bir şeyler gerektiğini dile getirdiler. Alttan bir takımın hazırlanması gerektiğini, bir takıma destek olunması gerektiğini ifade ettiler. Bu açıklamalar da bizleri mutlu etti. Açıkçası üstümüze alındık. Şu an hali hazırda BAL’da ilimizi temsil eden tek takım olmanın gururuyla üzerimize alındık. Şehrin önde gelenlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve kamuoyunun bize ilgi göstermelerini bekliyoruz. Karabük’ün en köklü mahallesi Karabük Mahallesi. 13 haneli bir köyden şehre ismini veren bir mahalle. Bunun da gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Her şekilde sorumluluk almaya hazırız”

Başkan Güray Korkut her şekilde sorumluluk almaya hazır olduklarının altını çizerek, “Takımımızla ilgili Karabük nezdinde ilgi ve alaka gösterilecekse Karabükspor’un yerini alma demeyelim ama bir şeyleri devam ettirme anlamında bir tasarruf olacaksa biz her türlü yapılanmaya niyetliyiz. Burada konunun hiç ötesi berisi konuşulmaz bile. Her şekilde sorumluluk almaya hazırız. Bununla ilgili endişemiz de yok” şeklinde konuştu.
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