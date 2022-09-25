Karabük Demir Kartal GSK sezon açılışını etkinliklerle yaptı

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, sezon açılışını etkinliklerle gerçekleştirdi.

Süper Lig parolası ile yola çıkan Karabük Demir Kartal GSK içinde gösteri maçının da bulunduğu çeşitli etkinliklerle sezon açılışını yaptı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen yeni sezon açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sporseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan sezon açılış töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel sporun engelli bireylerin sosyalleşmesi açısından çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Gürel, spor kulüplerinin maddi desteğe olduğu kadar manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sporun heyecanını beraber yaşamak gerekiyor. Zaten maçlar genelde iki haftada bir iç sahada oynanıyor. En azından iç saha maçlarında tribünleri doldurup şehrimizi birçok yerde temsil eden takımlarımıza destek olalım” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da engelli bireylerin hayata tutunması anlamında sporun kendileri, aileleri ve toplum açısından önemli olduğunu kaydetti.

Karabük Demir Kartal GSK Kulüp Başkanı Ziya Yalçın kulüp olarak kısa sürede çok yol kat ettiklerini, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek emekleri bulunan kurucu başkan Erdoğan Gökçe’ye teşekkürlerini iletti.

Açılış etkinliğinde Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri semazen gösterisi yaparken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar da müzik performansı sergiledi.

Karabük Demir Kartal GSK oyuncularının mavi ve beyaz takım olarak oynadıkları gösteri maçı ile sona eren sezon açılış töreni sonrasında parkeye inen Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri teknik heyet ve sporculara yeni sezonda başarılar diledi. Etkinlik çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi.