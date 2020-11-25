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Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile noktaladı.

Spor 25.11.2020, 20:02
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Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile noktaladı.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde yapılan idman, ısınma ile başladı. Pas çalışması gerçekleştiren Karabağlı futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.
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