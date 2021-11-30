Kara Kartal'ın yeni golcüsü... İşte alacağı fiyat!

14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı.

Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla devam kararı aldı.

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

İngiliz basını bu transfer gelişmesini duyururken, Cenk Tosun'a önerilen teklifi de açıkladı;

"Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerini dolduramamıştı. Tosun, mavi formayı 58 maçta giydi ve sadece 11 gol atabildi. Bu bir forvet için oldukça kötü bir rakam.

İki korkunç sakatlık yaşayan Tosun'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

Everton'ın ilk golcüleri Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison olarak görülüyor. Salomon Rondon yaz aylarında bedelsiz olarak transfer edildi ve Calvert-Lewin'in yedeği konumunda. Gençler Ellis Simms ve Lewis Dobbin de forvet rotasyonundalar.

Everton sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun ile imzalamak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak ancak ocak ayında onu isteyen bir kulüp var.

Beşiktaş, eski oyuncusunu geri istiyor. Ancak maaşının yalnızca 4'te birini ödeyebilirler. Tosun, Everton'dan 3.8 milyon € kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu parayı veremiyor.

30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse ocakta Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek.

Eğer büyük bir maaş istiyorsa yaza kadar kalabilir ve karlı bir kontrat teklifi arayabilir."