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Kar voleybolu şampiyonası Sivas’ta başladı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası’ renkli görüntülere sahne oldu.

Spor 26.02.2022, 14:27
Kar voleybolu şampiyonası Sivas’ta başladı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası’ renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Üniversitelerarası Kar Voleybol Şampiyonası, 10 üniversiteden 50 sporcunun katılımı ile kış turizminde Türkiye’nin Parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek şampiyonada sporcular soğuk havaya rağmen karlı zeminde üst seviyede performans sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyona Türkiye’nin birçok ilinden gelen çok sayıda sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Karlı zeminde oynanan Sivas halayı misafirlerin oldukça ilgisini çekti.

“Tesisler etkinliklerle ruh buluyor”

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, inşa edilen tesislerin düzenlenen bu tip etkinliklerle ruh ve mana kazandığını belirtip, “Yıldız dağında gençlerimiz için evlatlarımız için bu coğrafyanın insanları için güzel bir tesis yapıldı. Bu tip organizasyonlarla bu tesislerimizi daha da anlamlı hale getireceğiz. Sadece inşa etmek yetmiyor. Bu tesisler bu tür etkinliklerle ruh ve mana buluyor. Türkiye Üniversitelerarası Karda Voleybol Turnuvası organize edildi. Bu programa katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum, katılımınızdan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Sivas sporcu dostu olan bir ildir. Kayak merkezimiz bölgemizin parlayan yıldızıdır, her geçen gün de zirveye doğru hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bu organizasyona ev sahipliği yapması da ayrı bir güzelliktir. Bu kayak merkezimiz özellikle eğitim, sosyal ve spor alanında yapılan programlarla gün geçtikçe adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız dağı sadece kayak yapılan bir tesis değil ayrı zamanda renkli etkinliklerin düzenlendiği bir cazibe merkezidir. Dört mevsim spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

“Kış sporları Sivas’a yakışıyor”

Vali Ayhan, kış kadar kış sporlarının da Sivas’a yakıştığını belirterek şunları söyledi; “Kar denilince Sivas akla gelir. Biz karı nimete çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah belgemiz insanı Sivas’ın Karından, soğuğundan korkmayacak. Sivas’a kış yakıştığı gibi kış sporları da yakışıyor. Tüm katılımcıların buradan güzel anılılarla ayrılacağını umut ediyoruz. Bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Cumhuriyet Üniversitemize de teşekkür ediyorum.”

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