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Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"

Gümüşhane’de 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde 30 yıldır her kış mevsiminde köyün yaşlı ve gençleri hemen her hafta sonu kar voleybolu oynuyor. Ağaçtan direk ve saman balyası ipinden file yapan köylüler kendilerine rakip arıyor.

Spor 21.02.2022, 10:36 21.02.2022, 10:48
Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"
Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"
Kar üstünde 30 yıllık gelenek: "Kar voleybolu"

Gümüşhane’de 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde 30 yıldır her kış mevsiminde köyün yaşlı ve gençleri hemen her hafta sonu kar voleybolu oynuyor. Ağaçtan direk ve saman balyası ipinden file yapan köylüler kendilerine rakip arıyor.

İl merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyü 30 yıllık kar voleybolu geleneğine ev sahipliği yapıyor. Gençler ve ihtiyarlar olarak iki takıma ayrılan köy halkı 1 metreyi geçen karlı alanı imece usulüyle temizledikten sonra kurdukları sahada oynadıkları kar voleybolu zorlu mücadelelere ev sahipliği yapıyor.

Ağaçtan direk, saman balyası ipinden file yapılarak hazırlanan voleybol sahasında genellikle iddia üzerine oynanan müsabakalarda kaybeden takım, köylülere çay demleyip ikram ediyor. Genciyle yaşlısıyla 30 yıllık geleneği uzun yıllar sürdürmek isteyen köylüler kendileriyle maç yapmak isteyen takımları da köylerine bekliyor. Kimisinin ahırdan çıkıp çizmeyle kimisinin evden çıkıp şalvarla geldiği oyunlarda yaşlılar gençlere taş çıkarırken zaman zaman karlı zemine düşen sporcular renkli görüntüler oluşturuyor.

“Yaklaşık 30 yıldır süren bir gelenek”

Yaşlı ve gençlerin bir araya geldiği 30 yıllık geleneği sürdürmek istediklerini söyleyen köy sakinlerinden Erdem Durdu, “Kışın voleybol etkinlikleri düzenliyoruz. Yaşlı ve gençler hep beraber güzel bir etkinlik oluyor. Yaklaşık 30 yıldır süregelen bir etkinliğimiz bu. Genelde kış aylarında oynamaktayız. Kış aylarında daha çok verimli geçtiği için, köyde toplanarak hafta sonu gelip sosyal etkinlik yaparak çalışma yapıyor, hep bir araya toplanmış oluyoruz” dedi.

“Yenilen takım çay söylüyor”

Kar voleybolu oynayacakları sahayı kendi imkanlarıyla hazırladıklarını ifade eden Ali Soydaş, “Şehir merkezinde esnaflık yapıyorum. Hafta sonları köye voleybol oynamaya geliyoruz. Sabah geldik sahayı açtık. Burada 1 metre kar vardı. Temizledik. Sahayı açtıktan sonra balya otlarının ipleriyle birlikte file yaptık. 2 tane ağaç diktik filemizi taktık, sahamızı açtık. Güzel bir etkinlik oldu, oynuyoruz. Bu 30 yıldır gelen bir etkinlik. Burada oynadıktan sonra da karşılıklı takım oluşturuluyor, iddiaya giriliyor, yenilen takım çay söylüyor. Biz bu etkinliği devam ettireceğiz gelecek nesillere de aşılayacağız” diye konuştu.

“Gençlerimizin bu geleneği geleceğe taşımalarını istiyoruz”

Köy dışında yaşayan gençleri her hafta sonu Yenice köyüne çağırarak geleneği devam ettirdiklerini ve gençlerin de bu geleneği geleceğe taşıması gerektiğini vurgulayan 62 yaşındaki Şinasi Durdu da, “Biz yılların geleneği olarak 30 senedir devam ettiriyoruz. Gümüşhane’de yaşayan gençlerimizi de her hafta sonu buraya çağırıyoruz ve geleneği devam ettiriyoruz. Onlar da bu geleneği geleceğe taşırlarsa sevineceğiz. Biz burada genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada rakım 2 bin 100, 150 santimetre kar yağıyor. Biz her sabah kalktığımızda küreklerle evlerin önünü, yolları, ahırları temizleyip hayatımıza devam ediyoruz. Futbol, voleybol, köyler arası maç yaparak, herfeneler yaparak, odalarda misafir ağırlayarak zamanlarımızı geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

64 yaşındaki Reşit Soydaş ise, “Arkadaşlarla kar attık, futbol oynadık, voleybol oynadık. Herkesi çaya çağırıp içeriz” dedi.

“Oynamak isteyen varsa köyümüze bekliyoruz”

Yenice Köyü Muhtarı Bayram Durdu, Gümüşhane’den rakiplerini beklediklerini belirterek, “Biz çocukluğumuzda bunları seyrediyorduk, bize oynamak için yer kalmıyordu. Büyüdükçe, zamanla biz de girip oynamaya başladık. Devam edip gidiyor, özellikle hafta sonları. Gümüşhane’den köylülerimizin gelmesiyle birlikte güzel bir etkinlik oluyor, inşallah daha sonrasına da gider. Kendi imkanlarımızla direğimizi dikiyoruz, iple ağımızı yaptık oynuyoruz. Biz kurumlar arası da oynamak isteyenlerle oynarız. Bizim burada gençlerden de güzel oynayanlar var. Çizgilerimizi ipten yaptık, bizim eksiğimiz direğimiz, filemiz ve sahamız. Tertibatımız olmadığı için kendimiz yapıp öyle oynuyoruz. 7’den 70’e oynuyoruz bir arada. Devam ettireceğiz bu geleneği, oynamak isteyen varsa Gümüşhane’den kurumlardan gelip burada bizimle oynayabilir, davet ederiz” diye konuştu.

Voleybol sporundaki başarı ve tutkusuyla bilinen Gümüşhane’de geçtiğimiz yaz ayında Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obasında hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada düzenli olarak voleybol müsabakaları yapan ve kamuoyunda “Yaylanın sultanları” adıyla tanınan yayla kızlarının videosu milyonlarca kez izlenmişti.

#Gümüşhane #30 yıllık gelenek #kar voleybolü
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