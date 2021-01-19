Kar altında yılın ilk raftingi Kato Dağı eteklerinde yapıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde rafting sporcuları, yoğun kar yağışı altında yılın ilk rafting heyecanını yaşadı. Antrenmanlarına Habur Çayında devam eden sporcular, soğuklara aldırış etmeden doğal parkurda hünerlerini sergiliyor.

Beytüşşebap ilçesinde 4 yıl önce kurulan Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğiyle yüzlerce genç sporcu raftingle buluşuyor. 230 sporcusu bulunan kulüp yaz kış demeden antrenmanlara devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Başaran köyünde yapılan Türkiye Kotalı Rafting Şampiyonasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’Kato rafting takımı benim takımım’ diyerek sporcuların botuna binip ilk rafting heyecanını Habur Çayında yaşamıştı. Bunun üzerine aylardır yarışlara hazırlanan lisanslı sporcular 2021 yılının ilk rafting antrenmanını gerçekleştirdi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, 4 yıl önce kurulan dernek bünyesinde yüzlerce faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Gükçe, "Pandemi nedeniyle ara vermiştik ancak yarışmalara hazırlanmak için kar altında sporcularımızı eğitiyoruz. İlçemizi rafting adına tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye Rafting Federasyon Başkanımız Fikret Yardımcı’nın destekleriyle 230 sporcumuza ulaştık. İlçemiz başta olmak üzere ilimizi, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Şırnak genelinde inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesi altında sporu götüremeyeceğimiz köy kalmayacak. Ayrıca sadece rafting değil tüm spor dallarıyla uğraşan sporcularımız için merkezi köy statüsünde bulunan Başaran ve Ayvalık köylerinde bir eğitim merkezi açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sporcu Cihat Gükçe ise yılın her döneminde antrenmanlarını yaptıklarını söyledi.

Mehmet Gükçe isimli sporcu ise "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle kulübümüz kuruldu. Çok teşekkür ederim. Rafting botumuz tur botu bir yarış botumuz vardı. Ancak Türkiye Rafting Şampiyonasında patladı ve işimizi görmedi. Bize ekipman lazım. İnşallah bu yıl birinciliklerle geçecek" diye konuştu.